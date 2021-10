Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch in Juweliergeschäft - Tatverdächtige stellt sich der Polizei

Badenweiler (ots)

Am Sonntag, 24.10.2021, zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, wurde in ein Juweliergeschäft in der Kaiserstraße in Badenweiler eingebrochen. Die Täterschaft gelangte gewaltsam über die Eingangstüre in die Geschäftsräume und entwendete mehrere Schmuckstücke. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt im 4-stelligen Bereich.

Am Folgetag stellte sich eine Tatverdächtige, nach eigenen Angaben aus Reue, der Polizei. Die polizeilich bekannte 18-Jährige händigte hierbei den entwendeten Schmuck vollständig wieder aus.

