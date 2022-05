Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brand auf Friedhof

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch, 11.05.2022, um 16:45 Uhr konnte ein Zeuge auf einem Friedhof an der Burgstraße in Sankt Augustin eine Rauchentwicklung wahrnehmen. Als er den Friedhof betreten habe, konnte er sehen, wie ein Grablicht ohne Fremdeinwirkung umgekippt sei und das angrenzende Blumenbeet in Flammen geraten ließ. Daraufhin alarmierte er sofort die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell