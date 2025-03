Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 13-jähriger Radfahrer nach Unfall verletzt

Wenden (ots)

Am Samstagnachmittag (08.03.2025) ereignete sich um 15:18 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem "Peter-Dassis-Ring" in Wenden. Als ein 29-jähriger Autofahrer von der Straße nach links auf ein Grundstück fahren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer, der in Gegenrichtung die Straße bergabwärts befuhr. Der 13-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung und Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

