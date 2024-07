Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Am Montag (22.07.2024) kam es um 19:36 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Drolshagen. Ein 48-jähriger Autofahrer war von der Kurkölner Straße in die Benolper Straße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad eines 20-Jährigen. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Kleinkraftrades leicht. Auch der Autofahrer sowie zwei seiner Insassen wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Da an dem Kleinkraftrad ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war, wird im weiteren Verlauf auch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz geprüft. Ob der 20-Jährige darüber hinaus auch einen Fahrerlaubnisverstoß begangen hat, ist nun ebenfalls Teil der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell