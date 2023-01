Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag (5. Januar) hat sich gegen 13:20 Uhr auf der Bamenohler Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem derzeit noch unbekannten Lkw und einer Radfahrerin ereignet. Dabei befuhr die 51-Jährige mit ihrem Pedelec die Straße in Richtung Bamenohl. In Höhe eines Supermarktes wollte sie nach links auf ein Grundstück einbiegen. Als sie bereits mittig auf der Fahrbahn war, streifte sie ein von hinten kommender Lkw am Lenker. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte sie sich. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen orangenen Sattelzug handeln. Die 51-Jährige wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. An dem Pedelec entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise zu dem flüchtigen Lkw nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

