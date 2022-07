Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rucksack aus Pkw gestohlen

Drolshagen (ots)

Aus einem an einer Einmündung zu einem Waldweg geparkten Pkw in der Nähe von Wintersohl an der K 16 haben unbekannte Täter am Mittwoch (13. Juli) zwischen 21:10 Uhr und 21:45 Uhr einen Rucksack entwendet. Die Geschädigte suchte in der Nähe einen Tierarzt auf und parkte dafür ihren Wagen am Rand des Waldweges. Als sie zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen war und ihr Rucksack mit darin befindlichen Wertgegenständen (Geldbörse, Kopfhörer, Brille und einem E-Book-Reader) entwendet wurde. Der entstandene Sach- und Beuteschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

