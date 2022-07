Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrraddiebe stehlen E-Bikes

Drolshagen/ Lennestadt (ots)

Zwei Fahrraddiebstähle haben sich zwischen Montag (4. Juli) und Dienstag (5. Juli) in Iseringhausen sowie in Altenhundem ereignet. In der Zeit von 19 Uhr bis zum Folgetag gegen 11:30 Uhr drangen Unbekannte in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Brachtpetalstraße in Iseringhausen ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie dafür die rückwärtig gelegene Garagentür auf und entwendeten daraus zwei hochwertige schwarz-graue E-Bikes der Marke "Cube", Model "Reaction Hybrid Pro 625". Der Neuanschaffungspreis der Räder liegt bei rund 6000 Euro. Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich am Thomas-Morus-Platz vor dem Rathaus in Altenhundem. Hier stellte ein 34-Jähriger gegen 15:30 Uhr sein E-Bike an einem Fahrradständer neben dem Eingang zum Rathaus ab. Das lila-violette E-Bike war mit einem Faltschloss gesichert und hatte einen Wert von rund 5000 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell