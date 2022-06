Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletze nach Auffahrunfall

Lennestadt - Elspe (ots)

Am 25.06.2022 um 11:39 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Bielefelder Str. in Höhe Zum Maar. Die Fahrzeuge fuhren in gleicher Richtung von Elspe in Fahrtrichtung Oberselspe. Dabei fuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Kirchhundem einem Pkw auf, der mit einer 32-jährigen Finnentroperin und ihrem 6 Monate alten Baby besetzt war. Alle drei Beteiligte wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und für die Zeit der Bergung gesperrt.

