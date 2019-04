Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: 17-Jähriger tritt Polizeibeamtin

Attendorn (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr hat sich im Rahmen eines Amtshilfeeinsatzes ein 17-Jähriger Polizeibeamten widersetzt und dabei eine Polizistin im Hüft- und Oberschenkelbereich getreten. Der Beschuldigte hatte bereits im Rahmen eines zuvor stattgefundenen Polizeieinsatzes einen Platzverweis für die Örtlichkeit erhalten, da er sich weigerte, diese eigenständig zu verlassen. Als er am Abend wieder dort auftauchte, wurde die Polizei erneut verständigt. Beim Eintreffen der Beamten war der 17-Jährige weiterhin sehr emotional und begann kurze Zeit später mit einem ebenfalls anwesenden 21-Jährigen einen Streit, der in einem Gerangel mündete. Daraufhin schritten die Beamten ein, brachten ihn zu Boden und fixierten ihn. Dabei trat er nach einer Polizeibeamtin. Der Beschuldigte zeigte sich trotz Hand- und Fußfesseln weiterhin aggressiv. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er weitere Straftaten begehen würde, wurde er auf Anordnung des Amtsgerichts Olpe in Gewahrsam genommen. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige aufgrund des Widerstandes und der Körperverletzung.

