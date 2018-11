POL-OE: Fußgängerin bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Lennestadt (ots) - Heute Morgen gegen 7.30 Uhr befuhr ein 49-jähriger VW-Fahrer die Kölner Straße aus Richtung Bonzel in Fahrtrichtung Grevenbrück. Als er nach rechts in die Lehmbergstraße abbiegen wollte, übersah er eine 19-Jährige, die dort die Fahrbahn überquerte. Daher kam es zum Zusammenstoß und die junge Frau stürzte. Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige in das Krankenhaus Altenhundem.

