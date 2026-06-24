Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann entblößt sich unsittlich vor Neusserin

Neuss (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstag (23.06.) gegen 17:35 Uhr am Blausteinsweg in Holzheim unsittlich vor einer 78 Jahre alten Frau aus Neuss entblößt.

Die Neusserin war auf dem Heimweg, als sie an dem auf einer Parkbank sitzenden Mann vorbeiging. Der Unbekannte entblößte sich und befriedigte sich vor der Frau selbst.

Die Neusserin reagierte genau richtig. Sie wandte sich ab und informierte die Polizei.

Fahndungsmaßnahmen nach dem etwa 50 Jahre alten Mann, der ein orangefarbenes Oberteil und eine braune Hose trug, blieben bislang ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

Bleiben Sie ruhig und vermeiden Sie Panik. Treten Sie möglichst selbstsicher auf und schenken Sie dem Exhibitionisten keine Beachtung. Entfernen Sie sich und suchen Sie einen belebten Ort auf. Bitten Sie andere um Hilfe. Prägen Sie sich die Personenbeschreibung ein und verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110. (-14014)

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