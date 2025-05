Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Körperverletzung auf offener Straße: Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Freitagabend (16.05.) ist ein Jugendlicher in Grevenbroich von drei bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der 17-jährige Grevenbroicher gegen 21:40 Uhr nachts zu Fuß auf der Straße "Am Hammerwerk" unterwegs. In Höhe der Hausnummer 33 sei er zunächst in einen Bus gestiegen und dann wieder ausgestiegen, als ihn drei männliche Personen angesprochen zugewunken hatten. Unvermittelt hätten sie ihn daraufhin körperlich angegriffen und ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss seien die Personen in einen dunklen Van gestiegen, in dem sich weitere Personen befunden hätten, und in unbekannte Richtung weggefahren.

Der Jugendliche erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen.

Zwei der bislang unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: männlich, etwa 20-25 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß mit schwarzen Haaren sowieBart und bekleidet mit einem weißen Hemd 2. Person: männlich, etwa 20-25- Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß mit kuzren, schwaren Haaren.

Das Kriminalkommissariat 24 ermittelt.

Auf der Suche nach dem oder den Tatverdächtigen bittet die Polizei des Rhein-Kreis Neuss um die Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen Tätern machen können oder im Besitz von eventuellem Videomaterial sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell