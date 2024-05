Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer und Pedelec-Fahrer bei Unfällen verletzt

Dormagen / Grevenbroich (ots)

Ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Dienstag (28.05.) gegen 06:30 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Der Dormagener befuhr den Geh- und Radweg der B9 in Richtung Köln. Ein 41-jähriger Mann aus Solingen fuhr mit seinem Auto ebenfalls in die gleiche Richtung. An der Kreuzung Zonser Straße beabsichtige dieser nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen den Pedelec-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 56-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall am Kopf und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Kopf verletzt wurde ein 24-jähriger Fahrradfahrer in Grevenbroich. Der Grevenbroicher befuhr am Dienstag (28.05.) gegen 18:20 Uhr die Montzstraße und stieß mit einem aus der Alte Bergheimer Straße abbiegenden Pkw eines ebenfalls 24-jährigen Grevenbroichers zusammen. Auch der Fahrradfahrer wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei zum Tragen eines geeigneten Schutzhelms. Der Polizei ist bewusst, dass ein Helm keinen Unfall verhindert, er kann aber die Folgen eines solchen, insbesondere bei Kopfverletzungen, minimieren. Mehr erfahren Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihren-kopf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell