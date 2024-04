Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach Streit zwischen Vater und Sohn

Dormagen (ots)

Nach ersten Erkenntnissen kam es am Sonntag (28.04.) in einem Mehrfamilienhaus auf dem Kastanienweg in Dormagen zu einem Streit zwischen einem 72-Jährigem und dessen 37-Jährigem Sohn.

Während des Streits verletzte der Sohn seinen Vater mit einem Messer am Hals und entfernte sich anschließend.

Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Eine Mordkommission unter Leitung des PP Düsseldorf hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montag konnte der Tatverdächtige gegen 10:00 Uhr an seiner Wohnanschrift in Dormagen widerstandlos festgenommen werden. Er wird am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen dauern an.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell