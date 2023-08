POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Neusser Senior

Meerbusch (ots) - Am Donnerstag (24.08.), gegen 18:35 Uhr, wurde ein 23-Jahre alter Mann aus Düsseldorf bei einem Verkehrsunfall an der Necklenbroicher Straße leicht verletzt. Der Düsseldorfer war mit seinem Motorroller in Richtung Moerser Straße unterwegs gewesen, als ein 46 Jahre alter Mann aus Meerbusch beim Ausfahren aus einem Parkplatz seine Vorfahrt missachtete. Der Rollerfahrer konnte einen Zusammenstoß mit ...

