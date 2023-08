POL-NE: Rollerfahrer wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Meerbusch (ots) - Am Mittwoch (23.08.), gegen 17:05 Uhr, parkte eine Frau ihren Pkw am Kaustinenweg in Meerbusch. Als sie um circa 17:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Beifahrerseite fest. Unbekannte Tatverdächtige entwendeten ihre Handtasche mitsamt Inhalt. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem ...

