Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Neuss (ots)

Am Samstag (14.05.), gegen 13:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Römerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 47 Jahre alte Radfahrer in einem Kreuzungsbereich mit dem von rechts kommenden Wagen eines 52 Jahre alten Mannes aus Meerbusch kollidiert. Durch den Rettungsdienst wurde der Fahrradfahrer zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass an dem Fahrrad technische Mängel vorlagen und die hintere Bremse fehlte. Da zudem der Verdacht bestand, dass der 47-jährige wohnsitzlose Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell