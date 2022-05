POL-NE: Unbekannter schlägt auf Transporter ein - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots) - Am Donnerstagnachmittag (12.5.) befuhr eine 56-jährige Düsseldorferin mit ihrem E-Bike die Nebenfahrbahn der Batteriestraße in Richtung Hessentordamm. Dort geriet die Radfahrerin mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschienen, stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die 56-Jährige in ein Krankenhaus. Das ...

