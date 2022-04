POL-NE: Sattelzug-Fahrer verursacht alkoholisiert erheblichen Schaden

Rommerskirchen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am Freitagmorgen (22.4.), gegen 5 Uhr, offenbar eine Geldautomatensprengung im Rommerskirchener Ortsteil Butzheim. Er beobachtete, wie drei maskierte Täter Schläuche in eine Bankfiliale legten. Als die Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in einem weißen Audi in Richtung Anstel. Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief bislang ohne Erfolg. ...

