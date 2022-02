Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Fahrradgeschäft - Diebe erbeuten 28 Elektrofahrräder

Neuss (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag (19.02.), 14:30 Uhr, bis Montagmorgen (21.02.), 06:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Moselstraße.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Diebe gewaltsam in den Verkaufsraum eingedrungen und hatten 28 Elektrofahrräder in einem niedrigen sechsstelligen Wert erbeutet.

Das Diebesgut transportierten die Unbekannten mit einem Fahrzeug über einen hinter dem Gelände verlaufenden Waldweg ab.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell