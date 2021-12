Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrecher in Neuss unterwegs - Hinweise bitte an die Kripo

Neuss (ots)

An der Kaiser-Friedrich-Straße schlug ein Unbekannter die Scheibe eines geparkten Skodas ein und entwendete Gegenstände aus dem Auto. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch und Donnerstag (15./16.12.), 19 und 11 Uhr. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16./17.12.), zwischen 22:15 und 00:30 Uhr, gelangte es Kriminellen ein Auto an der Jülicher Landstraße aufzubrechen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren zu entwenden.

Das Kommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de.

