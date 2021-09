Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin quert Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Grevenbroich (ots)

Am Montagnachmittag (27.09.2021), gegen 16:47 Uhr, ereignete sich an der Straße Ostwall ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die 48 Jahre alte Frau aus Grevenbroich kam aus dem dortigen Stadtpark und wollte die Straße Ostwall in Richtung des Marktplatzes "Am Markt" überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw eines 23-jährigen Grevenbroichers, der die Straße Ostwall in Richtung Montanushof befuhr. Nach dem Zusammenstoß mit der Windschutzscheibe von diesem Pkw stieß sie gegen einen weiteren geparkten Pkw und kam neben diesem zum Liegen. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht bei ihr jedoch nicht. An den beiden Pkw entstand Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen. (Wöf.)

Selbst wenn man als Radfahrer völlig unverschuldet in einen Unfall verwickelt wird, kann es sich als lebensrettend erweisen, einen Helm zu tragen. Ohne schützende Knautschzone sind Radfahrer besonders gefährdet, schwere Verletzungen bei der Kollision mit Kraftfahrzeugen davonzutragen. Der Polizei ist bewusst, dass der Helm nicht vor einem Unfall schützt - er kann aber die Folgen minimieren! Mehr Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihren-kopf

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell