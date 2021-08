Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Abgelenkt und bestohlen - Diebe überrumpeln Senior

Dormagen (ots)

Am Samstag (21.08.) gegen 13:15 Uhr, nutzten zwei unbekannte Männer die Hilfsbereitschaft eines älteren Herrn aus Dormagen aus. Einer der beiden sprach den Mann auf der Kölner Straße an und hielt ihm ein Handy vor das Gesicht. Diese Ablenkung nutzte eine weitere bislang unbekannte Person und stahl die Geldbörse des Rentners, welches er in seiner Hosentasche trug.

Der Bestohlene beschreibt die Verdächtigen als "südländisch" aussehend, circa 185 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Beide sollen sehr kurze Haare getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer die Tatverdächtigen beobachtet hat oder Hinweise zur Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 25 in Verbindung zu setzen.

Tipp: Tragen Sie so wenig Wertgegenstände und Bargeld wie nötig bei sich und notieren Sie keinesfalls Ihre PIN ihrer Bankkarte auf einem Zettel oder im Handy. Mehr Informationen zum Schutz gegen Taschendiebstähle finden Sie auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-taschendiebe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell