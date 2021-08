Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Elze - Zeugenaufruf zu einer Verfolgungsfahrt eines Kleinkraftrads nach Missachtung polizeilicher Zeichen und Weisungen

Hildesheim (ots)

Elze (arn) - Am 14.08.2021, gegen 22:35 Uhr, kommt es im Innenstadtbereich von Gronau Leine, Höhe des Marktplatzes, zu einer Verfolgungsfahrt eines Kleinkraftrades nach Missachtungen polizeilicher Zeichen und Weisungen. Der Verkehrsteilnehmer versucht sich durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten, überhöhte Geschwindigkeit sowie Missachtung von Verkehrsschildern, einer Verkehrskontrolle der Polizei zu entziehen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen sind mehrere Personen auf den Vorfall aufmerksam geworden. Die Ermittlungen dauern weiter an. Zeugen, die Angaben zu dem vorliegenden Sachverhalt, insbesondere des flüchtigen Verkehrsteilnehmers machen können, werden daher gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen Hinweise eines Pärchens bekommen, welche auf Höhe des Hagebaumarktes mit ihrem Hund spazieren gegangen ist. Dieses wird gebeten, bei dem vorliegenden Sachverhalt als Zeugen zu agieren und die Polizei Elze zu kontaktieren.

