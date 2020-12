Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ohne Führerschein erwischt - Insassen flüchteten zu Fuß vor der Polizei

NeussNeuss (ots)

In der Nacht zum Sonntag (20.12.), gegen 01:55 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte an der Weberstraße in Neuss einen Skoda zu kontrollieren. Aufgefallen war das Auto aufgrund der unsicheren Fahrweise seines Lenkers.

Als der bis dato unbekannte Mann die Absicht der Beamten erkannte, fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung "An der Obererft". Dort bremste er abrupt ab und aus dem Fahrzeug sprangen fünf Jugendliche. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten zwei der Flüchtigen, beide 17 Jahre alt, stellen. Der Grund für ihr Verhalten war schnell gefunden: Sie waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, den Schlüssel für die Schräghecklimousine wollen sie von einer Bekannten des Halters bekommen haben. Die Erziehungsberechtigten erhielten Kenntnis vom Vorfall.

Wer von den fünf mittlerweile namentlich bekannten Jugendlichen (16 bis 17 Jahre alt) letzten Endes der Fahrer des Skoda war, werden die Ermittlungen des Neusser Verkehrskommissariats ergeben.

