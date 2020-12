Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe gaben sich als Polizisten aus - Polizei fahndet nach grauem Mazda 6

JüchenJüchen (ots)

Am Sonntagabend (Vierter Advent, 20.12.), gegen 21:00 Uhr, parkte ein LKW aus Weißrussland an der Neusser Straße/Polostraße in Jüchen. Plötzlich hielt ein grauer Mazda 6 neben dem Fahrzeug. Nach ersten Informationen sollen aus dem Wagen drei unbekannte Männer ausgestiegen sein und dem Fahrer und Beifahrer eine Art Ausweis vorgehalten haben. Sie sollen sich hierbei als Zivilpolizisten ausgegeben haben.

Die vermeintlichen Polizisten hätten angegeben, eine "Falschgeldkontrolle" durchzuführen, woraufhin Fahrer und Beifahrer ihr Bargeld aushändigten. Erst als die vermeintlichen Ordnungshüter mit dem Geld und dem Mazda verschwanden, erkannten die Geschädigten die Situation und informierten die echte Polizei.

Die falschen Ermittler waren nach Einschätzung der Opfer etwa 30 bis 40 Jahre alt und 170 bis 180 Zentimeter groß.

Hinweise werden erbeten an das Grevenbroicher Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 3000.

