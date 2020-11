Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 46-Jähriger leistet Widerstand nach Streitigkeiten

Neuss-FurthNeuss-Furth (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (26.11.), gegen 02:30 Uhr, erhielten Polizeibeamte einen Einsatz zur Neusser-Furth. Vorausgegangen waren offensichtlich Streitigkeiten in einer Beziehung. Als Polizisten den hitzigen 46-jährigen Neusser in der Wohnung zur Rede stellten, ging der Aggressor auf die Beamten los. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Ordnungshüter den Randalierer in Gewahrsam. Mit dieser Maßnahme war er offenbar überhaupt nicht einverstanden und leistete erheblichen Widerstand. Er schlug um sich und pöbelte auch Bewohner der Jaegersstraße an.

Der alkoholisierte 46-Jährige wurde daraufhin zur Wache gefahren. Der Neusser wird sich demnächst wegen Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

