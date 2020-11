Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Raub auf Discounter - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Neuss-NorfNeuss-Norf (ots)

Am Mittwochabend (25.11.) kam es zu einem Raubüberfall auf einen Discounter an der Ruhrstraße in Neuss-Norf. Ein bisher unbekannter Mann betrat gegen 20:30 Uhr die Geschäftsräume. Im Kassenbereich forderte er von einem Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Seine Forderung unterstrich der Täter, indem er den Kassierer und eine weitere Angestellte mit einer Schusswaffe bedrohte. Als die Kassenlade geöffnet wurde, griff er in diese hinein, entnahm Bargeld und stopfte es in einen hellen Jutebeutel. Nach der Tat flüchtete er über die Weserstraße in Richtung Isarstraße, wo sich, nach Angaben von Zeugen, zwei weitere unbekannte Männer aufhielten und dann ebenfalls flüchteten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen durch die zwischenzeitlich informierte Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Der akzentfrei Deutsch sprechende Täter war nach Zeugenangaben etwa 175 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare und eine sportlich muskulöse Statur. Er trug eine schwarze Lederjacke, einen weißen Pullover, hellblaue Jeans und eine schwarze Wollmütze. Dazu war er mit einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz maskiert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Kommissariat 12 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Zeugen (mutmaßlich Kunde des Supermarkts), der eine Angestellte des Discounters auf den Überfall aufmerksam gemacht hatte.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell