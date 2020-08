Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Person klettert auf Strommast - Einsatz beendet

Kaarst (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemeldung vom 21.08.2020, 17:35 Uhr, über eine Person, die in Kaarst auf einen Strommast geklettert war. Der Einsatz ist beendet; die Person unverletzt.

Seit Freitagnachmittag (21.8.) waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an der Neersener Straße im Einsatz. Im Rahmen einer Vermisstenfahndung hat ein Polizeihubschrauber den Mann auf einem Strommast festgestellt. Der 54 -Jährige befand sich in circa neun Metern Höhe. Zwecks Rettungsmaßnahmen und um eine Gefährdung der Person zu verhindern, musste der Strommast abgeschaltet werden, so dass es zeitweise zum Elektrizitätsausfall kam, der beispielsweise auch den Ausfall von Ampelanlagen, etc. zur Folge hatte.

Die Verhandlungsgruppe der Polizei Düsseldorf war in den Einsatz eingebunden. Gegen 19:40 Uhr verließ der unverletzte Mann den Masten und konnte durch Polizeikräfte in Empfang genommen werden. Aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung wird derzeit die Einweisung in eine Fachklinik geprüft.

Der Einsatz ist beendet.

