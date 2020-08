Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt mutmaßlich gestohlene Fahrräder sicher - Eigentümer gesucht

Neuss, Kaarst (ots)

Wegen des Verdachts des Diebstahls kontrollierte die Polizei am Mittwoch (12.08.) einen 15-jährigen Jugendlichen in Kaarst. Nach Erkenntnissen der Beamten soll der Junge, zusammen mit einem 13-jährigen Freund, Fahrräder gestohlen haben, die vermutlich vor Wohnhäusern in Kaarst und / oder Neuss (vermutlich im Bereich Furth bis Hauptbahnhof) abgestellt gewesen waren.

Die Polizei stellte in diesem Zusammenhang drei Fahrräder sicher, die bislang noch keiner Diebstahlsanzeige zugeordnet werden konnten.

Es handelt sich um ein schwarzes Jugendmountainbike der Marke FISCHER, vollgefedert, mit 26"-Reifen sowie ein dunkelrotes Mädchenrad der Marke DEVEN, in schlechtem Zustand. Zu guter Letzt wird auch der Eigentümer eines braunen Herrenrads, ohne Hersteller Aufschrift, mit braunen Ledergriffen, einer schwarzen Federgabel und einem schwarzen Ledersattel der Marke BROOKS gesucht (Fotos sind der Pressemeldung angefügt).

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

