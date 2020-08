Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 79-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Neuss-Grefrath (ots)

Am Freitag (31.7.), gegen 8:45 Uhr, kam es zu einem Fahrradunfall mit zwei Beteiligten an der Lanzerather Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 79-jähriger Neusser mit seinem Zweirad in Richtung Grefrath und wich auf dem Radweg einem entgegenkommenden Kind aus. Anschließend fiel der Senior und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den gestürzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Die Erziehungsberechtigten des jungen Radfahrers kamen direkt zum Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell