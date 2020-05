Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Randalierer beschädigen Autos - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12.05.) beschädigten bislang Unbekannte mehrere Autos, die an der Sperlingstraße in Dormagen-Delhoven abgestellt waren. Nach derzeitigen Informationen sind mindestens ein Opel, ein BMW und zwei Modelle des Herstellers Audi betroffen. Die Täter beschädigten die Außenspiegel der Fahrzeuge. Die Polizei erhielt gegen 03:10 Uhr Kenntnis von den Vorfällen und überprüfte im Bereich Delhoven zwei Verdächtige im Alter von 16 und 19 Jahren. Die Kriminalpolizei in Dormagen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen (Telefon 02131 300-0).

