Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach möglicher Brandstiftung an geparktem Auto

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zu Montag (20.01.), gegen 0:40 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Pkw an der Straße "Am Sprenger" aus. Aufgrund noch unbekannter Ursache hatte der Daimler Chrysler Feuer gefangen und stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Durch den Brand wurden auch weitere geparkte Autos beschädigt. Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Kripo die Ermittlungen aufgenommen hat.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verdächtige geben können, werden gebeten unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell