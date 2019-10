Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall mit Verletzten sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (31.10.), gegen 9:45 Uhr, mussten Kraftfahrer an der Autobahnanschlussstelle Neuss-West in Richtung Innenstadt Geduld aufbringen. Ein Unfall auf der Jülicher Landstraße, kurz hinter der Abfahrt der A57, sorgte für Einschränkungen im morgendlichen Straßenverkehr. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer hatte nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei das Rotlicht einer Ampel übersehen und war mit dem Pkw eines 31-jährigen Aacheners kollidiert, der vom Gelände einer dort ansässigen Firma auf die Jülicher Landstraße abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Beteiligten Verletzungen. Den 31-Jährigen brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Sein Auto war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

