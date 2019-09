Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bargeld "abgezogen" - Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls

Neuss (ots)

Am Dienstagabend (03.09.) soll es, gegen 18:40 Uhr, zu einem Raub in der Neusser Innenstadt gekommen sein. Ein 14-jähriger Neusser schilderte der Polizei, dass er zu Fuß im Stadtpark an der "Nordkanalallee" unterwegs gewesen sei. Plötzlich sollen sich ihm zwei Unbekannte, im geschätzten Alter von 15 bis 16 Jahren, in den Weg gestellt haben. Einer aus dem Duo hielt ihm ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 14-Jährige ging auf die Forderung ein und zückte sein Portmonee. Anschließend verschwanden die Täter mit etwas Bargeld in unbekannte Richtung.

Das unverletzte Opfer begab sich zunächst zu seiner Wohnanschrift und offenbarte sich dort seinen Eltern. Anschießend erstattete er gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten Anzeige bei der Neusser Polizei. Die flüchtigen Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Jugendlicher (mit Messer) muskulöse Statur, Dreitagebart, dunkle Haare, komplett schwarz bekleidet, nach Angaben des Opfers sprach er deutsch mit türkischem Akzent. 2. Jugendlicher schlanke Statur, dunkle Haare, bekleidet mit einem blauen T-Shirt mit Logo (möglicherweise "Pandabär") und einer blauen Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell