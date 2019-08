Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskommissariat ermittelt nach Zusammenstoß von Zweiradfahrern

Dormagen (ots)

Am Dienstag (20.8.), gegen 16:20 Uhr, stießen auf der Johannesstraße ein Rad- und ein Motorradfahrer zusammen, wobei sich beide Beteiligten Verletzungen zuzogen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 69-jährige Fahrradfahrer in Höhe der Wilhelm-Zaun-Straße vom Radweg auf die Straße gewechselt, ohne dabei den Motorradfahrer hinter sich wahrzunehmen. Es kam zum Zusammenstoß und beide Zweiradfahrer stürzten. Während der 25-jährige Kradfahrer mit verhältnismäßig leichten Verletzungen davon kam, musste der 69-Jährige von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sperrte zum Zweck der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen Teile der Johannesstraße. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat.

