Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht nach Wohnwagendieben

Neuss-Norf (ots)

In der Zeit von Freitag (9.8.), 14:00 Uhr, bis Samstag (10.8.), 17:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände an der Ruhrstraße in Norf. Sie entwendeten den dort abgestellten weißen Wohnwagen des Herstellers "Hobby" mit dem amtlichen Kennzeichen MG-MU 9996.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens geben können, werden um einen Anruf bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 gebeten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell