Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kontrolle durch die Polizei: 84 Geschwindigkeitsüberschreitungen am Maifeiertag

Rhein-Kreis Neuss / Jüchen (ots)

Den Beginn der Motorradsaison nahm die Polizei im Rhein-Kreis Neuss zum Anlass, im Rahmen von landesweiten Kontrollen, am Maifeiertag Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen.

Zwischen 11 Uhr und 17 Uhr fanden die Kontrollen im Raum Jüchen statt und zwar auf der Hamscherstraße und auf den Landstraßen 32 und 361. Insgesamt wurden in dieser Zeit mehr als 1700 Fahrzeuge gemessen. Dabei überschritten 84 Fahrzeugführer die jeweilige zulässige Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Schnellster war dabei ein Autofahrer, der mit 143 km/h auf der Landstraße 361 gemessen wurde. Dort gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Neben einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro (zuzüglich Gebühren) erwarten ihn noch zwei Punkte in Flensburg. Zudem sieht der Bußgeldkatalog ein zweimonatiges Fahrverbot vor.

Die Polizei führt kontinuierlich Kontrollen im gesamten Kreisgebiet durch. Überhöhte Geschwindigkeit ist bei Unfällen mitunter für besonders schwere Folgen verantwortlich. Die Kontrollen richten sich sowohl gegen Auto- und Motorradfahrer als auch gegen Radfahrer und Fußgänger, die durch Fehlverhalten (Rotlichtverstöße, falsche Nutzung des Radweges, etc.) Unfalle verursachen können. Nicht mehr Verwarnungen sind daher das Ziel der Polizei, sondern weniger Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr.

