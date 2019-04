Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtiger Drogendealer leistet Widerstand

Neuss-Weckhoven (ots)

Auf der Grevenbroicher Straße fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiwache Neuss am Montagnachmittag (15.04.), gegen 16:15 Uhr, ein Radfahrer auf, der verbotenerweise mit seinem Smartphone telefonierte. In Höhe der Straße "Am Palmstrauch" wurde der Mann angehalten und überprüft. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Neusser offensichtlich unter Drogeneinfluss stand und darüber hinaus auch noch Rauschgift mit sich führte. Als er mit zur Polizeiwache sollte, ergriff er plötzlich die Flucht. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte der 33-Jährige erneut dingfest gemacht werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Auf ihn warten Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

