Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Meerbusch-Osterath (ots)

Drei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (09.04.). Gegen 17:05 Uhr befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Audi die Krefelder Straße aus Richtung Krefeld kommend in Richtung Osterath. Gleichzeitig war eine 79-Jährige mit ihrem PKW Suzuki in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, als die Audi-Fahrerin nach links in die Straße Mollsfeld abbiegen wollte. Beide Fahrzeugführerinnen, sowie ein Beifahrer verletzten sich, die Seniorin erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle drei in Krankenhäuser. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe ab.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell