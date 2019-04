Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bilanz einer Kontrolle in der Neusser Innenstadt - Mehr als 50 Personen überprüft - Polizei stellt Rauschgift sicher

Neuss (ots)

Am Dienstag (09.04.), zwischen 12:30 Uhr und 20:30 Uhr, überprüften Polizeibeamte am Rosengarten und im Augustinusviertel in Neuss mehrere Verdächtige. Bei den Kontrollen stellten die Beamten bei einem 24- und einem 36-Jährigen jeweils ein Tütchen Marihuana sicher. Im Rosengarten wollte eine Streife einen verdächtigen jungen Mann im Alter von 20 Jahren überprüfen. Als er die Absicht der Polizisten erkannte, ließ er hinter einer Parkbank eine Haschischplatte fallen und "tat auf unschuldig". Die Ermittler stellten das Rauschgift sicher, zudem erteilten sie dem 20-Jährigen einen Platzverweis.

Am Rennbahnpark geriet eine Gruppe von vier jungen, nervös agierenden Männern (im Alter von 15 bis 19 Jahren) ins Visier der Ordnungshüter. Der Grund für ihr Verhalten war schnell gefunden: Ein Rauschgiftspürhund der Neusser Polizei stöberte in ihrer unmittelbaren Nähe einen angerauchten Joint auf.

Bei der Kontrolle zweier Verdächtiger (17 und 22 Jahre alt) an der Rennbahn stellten die Polizisten zwei Konsumeinheiten Heroin, versteckt in einem Gebüsch, sicher.

Bei einem 47-jährigen Neusser wurde ein sogenanntes Einhandmesser entdeckt. Da dieser Gegenstand nach dem Waffengesetz als verboten eingestuft ist, stellten die Polizisten es sicher. Die Polizisten leiteten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verstoß gegen das Waffengesetz) ein.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Fachkommissariats. Im Umfeld der Kontrollen -insgesamt 53 überprüfte Personen- erteilte die Polizei sechs Platzverweise. Da ein äußerst aggressiver 19-Jähriger diesem nicht nachkam, beabsichtigten die Beamten ihn in Gewahrsam zu nehmen. Mit dieser Maßnahme war er offenkundig nicht einverstanden. Er attackierte die Beamten und ging auf sie los. Der junge Mann wird sich demnächst wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell