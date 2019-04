Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche - Täter hatten Mehrfamilienhäuser im Visier

Neuss/Grevenbroich (ots)

An der Cyriakusstraße in Neuss-Grimlinghausen drangen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (09.04.), zwischen 00:30 Uhr und 04:30 Uhr, gewaltsam in die Obergeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Hebelspuren an der Eingangstür konnten von der Polizei gesichert werden.

In der Grevenbroicher Südstadt, an der Schirnerstraße, verschafften sich Täter am Montag (08.04.), zwischen 13:05 Uhr und 14:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer im ersten Obergeschoss liegenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses. ort hatten sie die Eingangstür aufgehebelt. In der Wohnung durchsuchten sie Teile des Mobiliars und verschwanden anschließend unerkannt mit Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die in einem möglichen Zusammenhang mit den geschilderten Taten stehen, nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Fenster und Türen sind meist die Schwachstellen eines Hauses, wenn es um den Einbruchschutz geht. Technische Sicherungen können zum Teil nachgerüstet werden. Gelingt es Tätern nicht, innerhalb weniger Minuten in eine Wohnung einzudringen, geben viele aus Angst vor Entdeckung auf. Und die Statistik zeigt: Mehr als 40 Prozent der angezeigten Einbrüche bleiben im Versuch stecken. Zu Fragen des technischen Einbruchschutzes beraten die Experten der Polizei bei kostenlosen Infoveranstaltungen. Termine und weitere nützliche Tipps im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!" erhält man auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/.

