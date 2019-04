POL-NE: Wohnungseinbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Wohnungseinbrecher unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch

Am Dienstag (02.04.), zwischen 13:30 und 22:05 Uhr, hatten bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Souterrainfensters eines Einfamilienhauses an der Straße "Birkendonk" in Lank-Latum mit einem Stein eingeschlagen. Augenscheinlich hatten sie zuvor erfolglos versucht, die durch eine Zusatzsicherung versehene Terrassentür aufzuhebeln. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Was ihnen an Beute in die Hände fiel, ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 02131-3000.

In Meerbusch hat die Polizei für das Jahr 2018 insgesamt 111 Wohnungseinbrüche registriert. Mehr als ein Drittel dieser Einbrüche bleibt im Versuchsstadium stecken - nicht zuletzt aufgrund sicherheitstechnischer Einrichtungen. Nutzen Sie daher die kostenlose und kompetente Beratung der Polizei im Rhein-Kreis Neuss und vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit den Experten für technische Sicherungen. Weitere Infos erhalten Sie unter der Rufnummer 02131 3000.

