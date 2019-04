Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Haftrichter schickt Ladendiebin in Untersuchungshaft

Dormagen (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.04.), gegen 16:55 Uhr, fiel eine bis dato unbekannte Frau in einem Discounter an der Walhovener Straße auf, als sie seelenruhig, jedoch ohne zu bezahlen, ihren vollbeladenen Einkaufswagen an der Kasse vorbeischob. Mitarbeiter hielten die Tatverdächtige fest, um das Eintreffen der alarmierten Polizei abzuwarten. Im Einkaufswagen befanden sich Waren im Wert von mehreren hundert Euro.

Polizeibeamte nahmen die wegen gleichgelagerter Delikte bekannte 19-Jährige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, vorläufig fest. Sie wurde am Mittwoch (03.04.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einem Haftrichter in Neuss vorgeführt. Der schickte sie in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Es wird geprüft, ob die Festgenommene noch für weitere Ladendiebstähle in Frage kommt.

