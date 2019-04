Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gefährlicher "Aprilscherz" - Polizei fahndet nach Verkehrsstraftäter (Bilder im Dateianhang)

Kaarst (ots)

Ein Fall von "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" beschäftigt momentan das Verkehrskommissariat in Kaarst.

Am vergangenen Montag (1.4.) spannten Unbekannte, auf einer Länge von ungefähr zehn Metern, ein Drahtseil über den Gehweg der Industriestraße bis in einen angrenzenden Stichweg hinein. Eine 64-jährige Spaziergängerin, die gegen 16:00 Uhr, zu Fuß unterwegs gewesen war, konnte dem in Kniehöhe verlaufenden Draht glücklicherweise ausweichen. Die Kaarsterin beseitigte die Gefahrenstelle und informierte am Folgetag (2.4.) die Polizei. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 02131 300-0 Zeugenhinweise entgegen.

