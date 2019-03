Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte steigen in Friseursalon und Waschanlage ein - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

In der Nacht zum Samstag (23.03.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Warenhaus an der Straße "Am Rittergut" ein. Ihr Ziel war ein im Geschäft integrierter Friseursalon. Dort knackten sie die Geldkassetten und verschwanden anschließend unerkannt aus dem Markt. Auf dem gleichen Betriebsgeländes drangen die Täter durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das dazugehörige Büro einer Waschanlage ein. Ersten Ermittlungen zufolge waren an den Einbrüchen mindestens zwei Personen beteiligt, die Tatzeit kann auf etwa 00:50 Uhr bestimmt werden.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell