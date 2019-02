POL-MR: Überschlag endet relativ glimpflich;Scheiben eingeworfen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Überschlag endet relativ glimpflich

Stadtallendorf/Bundesstraße 454: Glück im Unglück hatte eine junge Autofahrerin am Dienstagabend, 26. Februar auf der B 454 kurz vor dem Ortseingang von Stadtallendorf. Die 20-Jährige kam aus Richtung Neustadt und verlor gegen 19.10 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Peugeot. Sie geriet auf den Seitenstreifen, kam ins Schleudern, krachte gegen ein Verkehrsschild und überschlug sich anschließend mit dem Fahrzeug. Der Peugeot kam letztendlich in dem angrenzenden Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die aus dem Schwalm-Eder-Kreis stammende Fahrerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Wagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5500 Euro.

Scheiben eingeworfen

Marburg: An dem Bootshaus im Steinmühlenweg warfen Unbekannte zwei Scheiben ein und hinterließen einen Schaden von 100 Euro. Die Randalierer waren zwischen Dienstag, 19. Februar und Dienstagvormittag, 26. Februar am Werk. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

