Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Agressives Duo stielt Mobiltelefon - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Montag (25.02.), gegen 15:40 Uhr, verständigte ein 27-jähriger Neusser die Polizei und gab an, geschlagen und bestohlen worden zu sein. Zwei unbekannte Männer hätten ihn im Bereich "Am Alten Weiher" angesprochen und um ein Feuerzeug gebeten. Kurz darauf habe einer der Tatverdächtigen angefangen, den Neusser zu beschimpfen und ihn körperlich anzugehen, so dass dieser zu Boden fiel. Dabei rutschte das Mobiltelefon (Marke Huawei) aus seiner Tasche. Einer der Angreifer soll daraufhin das Handy an sich genommen haben und zusammen mit seinem Komplizen in Richtung Stadthalle davon gelaufen sein.

Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung der Täter vor:

Ein Tatverdächtiger soll dunkelhäutig gewesen sein sein. Er hatte kurze, schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Jacke, eine Jogginghose mit weißen Streifen sowie schwarz/weiße Turnschuhe.

Sein Komplize, mit "osteuropäischem Aussehen", soll kurze, schwarze Haare, grün/blaue Augen gehabt und eine schwarze Jacke über einer Jogginghose und schwarze Schuhe getragen haben.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Identität der flüchtigen Tatverdächtigen (Telefon: 02131 300-0).

