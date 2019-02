Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Beteiligter Autofahrer nach Schulwegunfall am Kreisverkehr gesucht

Neuss (ots)

Am Dienstagvormittag (26.02.) erschien der Vater einer 8-Jährigen Schülerin bei der Polizei und schilderte, dass seine Tochter in einen Unfall verwickelt gewesen sei. Das Mädchen berichtete, gegen 8 Uhr, den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr der Rheinstraße, in Höhe des dortigen Parkhauses, genutzt zu haben. Sie habe ihr Fahrrad neben sich her geschoben. Plötzlich sei sie von einem kleinen, schwarzen Auto touchiert worden. Der Fahrzeugführer erkundigte sich nach dem Befinden der Schülerin und setzte seine Fahrt dann fort. Später stellte sich heraus, dass die 8-Jährige bei dem Zusammenstoß offenbar leicht verletzt wurde. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Autofahrer oder Zeugen des Unfalls, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden (Telefon: 02131 300-0).

