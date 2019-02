Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geplanter Neubau der Kreispolizeibehörde in Grevenbroich genehmigt

Grevenbroich (ots)

Seit 37 Jahren wird das aktuelle Dienstgebäude an der Lindenstraße für den Polizeidienst genutzt. Das Land NRW hat jetzt grünes Licht gegeben und die Genehmigung zur Anmietung neuer, moderner Räumlichkeiten in Grevenbroich erteilt. Es soll nun auf dem gleichen Grundstück, unmittelbar neben dem bisherigen Gebäude ein neues dreigeschossiges Domizil für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wach- und Bezirksdienstes, des Kriminal- und Verkehrskommissariats entstehen, das den Anforderungen an ein modernes Arbeitsumfeld gerecht wird.

"Durch den Neubau an gleicher Stelle bleibt die zentrale Lage des Dienstgebäudes erhalten. Die Polizei ist für die Menschen in Grevenbroich daher weiterhin gut erreichbar", freut sich Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat und Chef der Kreispolizeibehörde über die Baumaßnahmen.

Baubeginn soll nach derzeitigen Planungen im Mai 2019 sein. Vermieter der neuen Liegenschaft ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB).

Der Neubau soll bei laufendem Betrieb erfolgen, so dass bislang kein Umzug vor der Fertigstellung des neuen Dienstgebäudes geplant ist. Auf einer Nutzfläche von rund 1060 Quadratmetern werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei und nicht zuletzt Besucherinnen und Besucher deutlich mehr Platz haben als in dem bisher genutzten Gebäude.

